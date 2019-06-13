Полного прекращения огня в Идлибе пока нет - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что пока не удается добиться полного прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

"О полном прекращении огня в сирийском Идлибе пока говорить рано", - приводит в четверг его слова агентство "Анадолу".

Чавушоглу назвал произошедший ранее обстрел турецких военных в Идлибе "преднамеренным актом агрессии", обещав, что Турция отреагирует в случае повторных атак.

Ранее стало известно, что наблюдательный пост турецких военных подвергся минометному обстрелу в сирийской провинции Идлиб. Огонь, по данным министерства обороны Турции, велся с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами. В результате легкие ранения получили три турецких военнослужащих. По сообщению СМИ, турецкая сторона поддерживает контакты с РФ по этому инциденту.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что по инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции было достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации.