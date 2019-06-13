Власти Великобритании хотят получить право блокировать листинги иностранных компаний в Лондоне

Члены британского парламентского комитета по международным отношениям обнародовали доклад, в котором призвали предоставить Совету национальной безопасности полномочия блокировать размещение акций иностранных компаний на Лондонской фондовой бирже по соображениям госбезопасности, пишет Financial Times.
В настоящее время правом определять, соответствует ли та или иная компания всем необходимым критериям для листинга в Лондоне, обладает Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании, а точнее, его подразделение UK Listing Authority.
По мнению членов парламента, принятие во внимание рисков для госбезопасности позволит избежать повторения таких случаев, как, например, листинг компании Олега Дерипаски En+, состоявшийся в ноябре 2017 года. После введения американских санкций против компании в апреле 2018 года FCA и министерство финансов Великобритании подверглись критике.
"Листинг En+ стал явным примером риска фрагментированного подхода правительства к разработке и применению санкций", - говорится в докладе.
В прошлом месяце Минфин Великобритании подтвердил, что власти рассматривают возможность получения полномочий по блокировке размещений акций иностранных компаний. В частности, изучается соответствие такого нововведения существующим законодательным нормам и его потенциальные последствия для финансовых рынков.
Глава МИД Азербайджана рассказал Хану о ходе урегулирования нагорно-карабахского конфликта
ЕС вновь призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
Могерини заверила главу МИД Армении в содействии карабахскому урегулированию
Загрязнения нефтепродуктами после атаки на танкеры в Оманском заливе не зафиксировано - СМИ
Нефть сократила подъем после ухудшения ОПЕК оценки спроса, Brent на уровне $61,71 за баррель
В Пентагоне заподозрили Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Первый вице-президент открыла новое здание детского приюта «Umid Yeri» в пос.Бина
Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов
AZAL нужно открывать рейсы по новым направлениям для увеличения турпотока в Азербайджан - Зенгстшмид
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви