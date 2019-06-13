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Дальнее зарубежье 13.06.2019 17:03

Власти Великобритании хотят получить право блокировать листинги иностранных компаний в Лондоне

Члены британского парламентского комитета по международным отношениям обнародовали доклад, в котором призвали предоставить Совету национальной безопасности полномочия блокировать размещение акций иностранных компаний на Лондонской фондовой бирже по соображениям госбезопасности, пишет Financial Times.

В настоящее время правом определять, соответствует ли та или иная компания всем необходимым критериям для листинга в Лондоне, обладает Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании, а точнее, его подразделение UK Listing Authority.

По мнению членов парламента, принятие во внимание рисков для госбезопасности позволит избежать повторения таких случаев, как, например, листинг компании Олега Дерипаски En+, состоявшийся в ноябре 2017 года. После введения американских санкций против компании в апреле 2018 года FCA и министерство финансов Великобритании подверглись критике.

"Листинг En+ стал явным примером риска фрагментированного подхода правительства к разработке и применению санкций", - говорится в докладе.

В прошлом месяце Минфин Великобритании подтвердил, что власти рассматривают возможность получения полномочий по блокировке размещений акций иностранных компаний. В частности, изучается соответствие такого нововведения существующим законодательным нормам и его потенциальные последствия для финансовых рынков.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛИСТИНГ, БЛОКИРОВКА, ИНИЦИАТИВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]