Власти Великобритании хотят получить право блокировать листинги иностранных компаний в Лондоне

Члены британского парламентского комитета по международным отношениям обнародовали доклад, в котором призвали предоставить Совету национальной безопасности полномочия блокировать размещение акций иностранных компаний на Лондонской фондовой бирже по соображениям госбезопасности, пишет Financial Times.

В настоящее время правом определять, соответствует ли та или иная компания всем необходимым критериям для листинга в Лондоне, обладает Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании, а точнее, его подразделение UK Listing Authority.

По мнению членов парламента, принятие во внимание рисков для госбезопасности позволит избежать повторения таких случаев, как, например, листинг компании Олега Дерипаски En+, состоявшийся в ноябре 2017 года. После введения американских санкций против компании в апреле 2018 года FCA и министерство финансов Великобритании подверглись критике.

"Листинг En+ стал явным примером риска фрагментированного подхода правительства к разработке и применению санкций", - говорится в докладе.

В прошлом месяце Минфин Великобритании подтвердил, что власти рассматривают возможность получения полномочий по блокировке размещений акций иностранных компаний. В частности, изучается соответствие такого нововведения существующим законодательным нормам и его потенциальные последствия для финансовых рынков.