Украинский язык и литературу не смогли сдать 16% абитуриентов страны

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО, аналог российского ЕГЭ) по украинскому языку и литературе сдали лишь 84% абитуриентов.

"13 июня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Был определен пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по украинскому языку и литературе, математике и физике", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО в четверг.

В частности, от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из предметов, порог преодолели: по украинскому языку и литературе 84% лиц; по математике 81,83%, по физике 85%.

Порог "сдал/не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.