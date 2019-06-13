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СНГ 13.06.2019 18:45

Украинский язык и литературу не смогли сдать 16% абитуриентов страны

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО, аналог российского ЕГЭ) по украинскому языку и литературе сдали лишь 84% абитуриентов.

"13 июня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Был определен пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по украинскому языку и литературе, математике и физике", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО в четверг.

В частности, от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из предметов, порог преодолели: по украинскому языку и литературе 84% лиц; по математике 81,83%, по физике 85%.

Порог "сдал/не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

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Тэги: УКРАИНА, ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]