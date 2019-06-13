Зеленский посетит Францию и Германию 17-18 июня

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, 18 июня - Федеративную Республику Германия.

"Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса", - сказано в сообщении администрации президента Украины на странице в соцсети Фейсбук в четверг.