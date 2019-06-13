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СНГ 13.06.2019 17:14

Зеленский посетит Францию и Германию 17-18 июня

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, 18 июня - Федеративную Республику Германия.

"Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса", - сказано в сообщении администрации президента Украины на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]