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АПК 13.06.2019 15:40

Азербайджан планирует нарастить экспорт агропродукции в ЕС – глава Минсельхоза

Товарооборот между Азербайджаном и Европейским союзом по сельхозпродукции в 2018 году составил $237 млн, заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.

«В прошлом году товарооборот сельхозпродукции между Азербайджаном и ЕС составил $237 млн. При этом $189 млн пришлись на импорт агропродукции в Азербайджан, около $48 млн - экспорт из страны», сказал Керимов в четверг, выступая на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС в Баку.

По его словам, Азербайджан намерен увеличить объемы экспорта агропродукции в ЕС за счет применения новых стандартов и сертификатов, использования инновационных технологий.

Министр добавил, что в целом, в 2018 году Азербайджан увеличил экспорт продукции АПК на 11%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, АПК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]