Азербайджан планирует нарастить экспорт агропродукции в ЕС – глава Минсельхоза

Товарооборот между Азербайджаном и Европейским союзом по сельхозпродукции в 2018 году составил $237 млн, заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.

«В прошлом году товарооборот сельхозпродукции между Азербайджаном и ЕС составил $237 млн. При этом $189 млн пришлись на импорт агропродукции в Азербайджан, около $48 млн - экспорт из страны», сказал Керимов в четверг, выступая на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС в Баку.

По его словам, Азербайджан намерен увеличить объемы экспорта агропродукции в ЕС за счет применения новых стандартов и сертификатов, использования инновационных технологий.

Министр добавил, что в целом, в 2018 году Азербайджан увеличил экспорт продукции АПК на 11%.

А.Мамедов