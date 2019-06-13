Казахстан в январе-мае снизил добычу нефти на 2,9%, газа - на 3,5%, угля - на 2,5%

В Казахстане в январе-мае 2019 года добыто 31 млн 237 тыс. тонн нефти и 5 млн 263,4 тыс. тонн газового конденсата, что соответственно на 2,9% и 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил статкомитет Минэкономики.

Добыча газа сократилась на 3,5% - до 9,748 млрд кубометров, нефтяного попутного газа - на 2,8%, до 13,391 млрд кубометров.

В Казахстане за пять месяцев произведено 1,587 млн тонн бензина, включая авиационный (рост на 12,6%). Выпуск дизтоплива увеличился на 13,1% - до 2 млн 13,2 тыс. тонн, топочного мазута - на 3,8%, до 1 млн 362 тыс. тонн.

Выработка электроэнергии за отчетный период составила 44,344 млрд кВт.ч, что на 5,1% меньше, чем годом ранее.

Добыча угля в Казахстане в январе-мае снизилась на 2,5% - до 45,559 млн тонн.

Основными угледобывающими регионами Казахстана являются Павлодарская (на севере), Карагандинская (в центре) и Восточно-Казахстанская области.