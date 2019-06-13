Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0262 GBR   2.1574 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.14 -2.13 Brent 59.97 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.06.2019 15:44

Казахстан в январе-мае снизил добычу нефти на 2,9%, газа - на 3,5%, угля - на 2,5%

В Казахстане в январе-мае 2019 года добыто 31 млн 237 тыс. тонн нефти и 5 млн 263,4 тыс. тонн газового конденсата, что соответственно на 2,9% и 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил статкомитет Минэкономики.

Добыча газа сократилась на 3,5% - до 9,748 млрд кубометров, нефтяного попутного газа - на 2,8%, до 13,391 млрд кубометров.

В Казахстане за пять месяцев произведено 1,587 млн тонн бензина, включая авиационный (рост на 12,6%). Выпуск дизтоплива увеличился на 13,1% - до 2 млн 13,2 тыс. тонн, топочного мазута - на 3,8%, до 1 млн 362 тыс. тонн.

Выработка электроэнергии за отчетный период составила 44,344 млрд кВт.ч, что на 5,1% меньше, чем годом ранее.

Добыча угля в Казахстане в январе-мае снизилась на 2,5% - до 45,559 млн тонн.

Основными угледобывающими регионами Казахстана являются Павлодарская (на севере), Карагандинская (в центре) и Восточно-Казахстанская области.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, УГЛЕВОДОРОДЫ, ТЭК, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Казахстан в январе-феврале увеличил добычу нефти на 5,9% Казахстан в январе-феврале увеличил добычу нефти на 8,9%, газа - незначительно снизил Назарбаев считает потенциально "самым выгодным" транзит углеводородов через Грузию Казахстан предлагает Азербайджану участвовать в проекте исследования ресурсов Прикаспийской впадины Казахстан планирует увеличить добычу углеводородов до 102 млн тонн в 2017г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]