ЕС выделил 3 млн евро на реализацию нового социального проекта в Азербайджане

Европейский Союз профинансирует новый проект, направленный на защиту прав социально уязвимых детей и молодежи в Азербайджане, отмечается в сообщении бакинского представительства ЕС.

«ЕС на этот проект, реализуемый в партнерстве с UNICEF, выделяет 3 млн евро», - отмечается в сообщении.

В рамках проекта предусматривается совместная работа организаций государственного и частного секторов для оказания максимально широкой поддержки детям, находящимся в социально уязвимом положении.

Этот процесс также будет способствовать созданию национальных стандартов в нескольких секторах, укреплению технического и административного потенциала гражданского общества, а также моделированию недорогих услуг и программ.

Б.Рустамбеков