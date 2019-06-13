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Социум 13.06.2019 15:50

ЕС выделил 3 млн евро на реализацию нового социального проекта в Азербайджане

Европейский Союз профинансирует новый проект, направленный на защиту прав социально уязвимых детей и молодежи в Азербайджане, отмечается в сообщении бакинского представительства ЕС.

«ЕС на этот проект, реализуемый в партнерстве с UNICEF, выделяет 3 млн евро», - отмечается в сообщении.

В рамках проекта предусматривается совместная работа организаций государственного и частного секторов для оказания максимально широкой поддержки детям, находящимся в социально уязвимом положении.

Этот процесс также будет способствовать созданию национальных стандартов в нескольких секторах, укреплению технического и административного потенциала гражданского общества, а также моделированию недорогих услуг и программ.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ПРОЕКТ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]