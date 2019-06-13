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СНГ 13.06.2019 15:56

Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Основная программа саммита начнётся в 14 июня, а в четверг у президента РФ запланирована двусторонняя повестка.

Сразу по прилёте Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Москва придаёт этому контакту очень большое значение. "Этот разговор сразу же после победы Моди на выборах очень для нас важен. И мы специально договорились, чтобы этот контакт был первым на повестке дня пребывания в Бишкеке", - рассказал накануне поездки Путина помощник президента Юрий Ушаков.

Ключевая тема встречи - расширение торгово-экономических связей.

После этого Путин вместе с другими участниками саммита посетит неформальный обед от имени президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Затем состоится гала-концерт по случаю проведения заседания Совета глав государств-членов ШОС.

На "полях" мероприятий в Бишкеке Путин проведёт встречу с президентом Киргизии Жээнбековым.

14 июня главы государств - членов ШОС соберутся в государственной резиденции "Ала-Арча", где пройдёт саммит.

В пятницу у Путина также запланированы отдельные переговоры с участниками ШОС.

По традиции "на полях" саммита ШОС пройдёт трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.

Кроме того, Путин в Бишкеке проведёт переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани.

По завершению программы в Бишкеке Путин направится в Душанбе, где в субботу примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПУТИН, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]