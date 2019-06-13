Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Основная программа саммита начнётся в 14 июня, а в четверг у президента РФ запланирована двусторонняя повестка.
Сразу по прилёте Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Москва придаёт этому контакту очень большое значение. "Этот разговор сразу же после победы Моди на выборах очень для нас важен. И мы специально договорились, чтобы этот контакт был первым на повестке дня пребывания в Бишкеке", - рассказал накануне поездки Путина помощник президента Юрий Ушаков.
Ключевая тема встречи - расширение торгово-экономических связей.
После этого Путин вместе с другими участниками саммита посетит неформальный обед от имени президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Затем состоится гала-концерт по случаю проведения заседания Совета глав государств-членов ШОС.
На "полях" мероприятий в Бишкеке Путин проведёт встречу с президентом Киргизии Жээнбековым.
14 июня главы государств - членов ШОС соберутся в государственной резиденции "Ала-Арча", где пройдёт саммит.
В пятницу у Путина также запланированы отдельные переговоры с участниками ШОС.
По традиции "на полях" саммита ШОС пройдёт трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.
Кроме того, Путин в Бишкеке проведёт переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани.
По завершению программы в Бишкеке Путин направится в Душанбе, где в субботу примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
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