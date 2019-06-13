ГМК Казахстана просит власти возобновить переговоры по перевалке казахстанского угля в портах РФ

Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана просит власти возобновить переговоры с Россией по подписанию межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахстанского угля.

"Мы надеемся, что президент Касым-Жомарт Токаев поможет нам сформировать более целенаправленную позицию Казахстана по продвижению угля на экспорт. Нам нужны не единовременные, а постоянные четкие ориентиры - сколько Россия перевезет через свою территорию угля. Мы не должны зависеть от желания или нежелания возить, все-таки мы в едином пространстве", - сказал глава ассоциации Николай Радостовец журналистам.

"У нас серьезные проблемы с перевозкой угля железнодорожным транспортом по территории России. РЖД не выполняет в полном объеме наши заявки. Есть проблемы и с квотами, которые были определены в качестве исходных позиций во взаимоотношениях Казахстана и России по поставкам угля через порты России", - пояснил он.

По его словам, АГМП внесет подобное предложение в правительство.

"Мы однозначно считаем, что нужно дополнение в союзный договор с Россией, где будет отдельный раздел по морским портам, сейчас такового нет", - заключил Радостовец.

Ранее сообщалось, что в июле прошлого года Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахского угля. Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФ.

Соглашение, которое должно было облегчить транзит казахского угля через морские порты РФ, разрабатывали год.