ГМК Казахстана просит власти возобновить переговоры по перевалке казахстанского угля в портах РФ

Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана просит власти возобновить переговоры с Россией по подписанию межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахстанского угля.
"Мы надеемся, что президент Касым-Жомарт Токаев поможет нам сформировать более целенаправленную позицию Казахстана по продвижению угля на экспорт. Нам нужны не единовременные, а постоянные четкие ориентиры - сколько Россия перевезет через свою территорию угля. Мы не должны зависеть от желания или нежелания возить, все-таки мы в едином пространстве", - сказал глава ассоциации Николай Радостовец журналистам.
"У нас серьезные проблемы с перевозкой угля железнодорожным транспортом по территории России. РЖД не выполняет в полном объеме наши заявки. Есть проблемы и с квотами, которые были определены в качестве исходных позиций во взаимоотношениях Казахстана и России по поставкам угля через порты России", - пояснил он.
По его словам, АГМП внесет подобное предложение в правительство.
"Мы однозначно считаем, что нужно дополнение в союзный договор с Россией, где будет отдельный раздел по морским портам, сейчас такового нет", - заключил Радостовец.
Ранее сообщалось, что в июле прошлого года Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахского угля. Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФ.
Соглашение, которое должно было облегчить транзит казахского угля через морские порты РФ, разрабатывали год.
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