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ТЭК 13.06.2019 15:58

ГМК Казахстана просит власти возобновить переговоры по перевалке казахстанского угля в портах РФ

Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана просит власти возобновить переговоры с Россией по подписанию межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахстанского угля.

"Мы надеемся, что президент Касым-Жомарт Токаев поможет нам сформировать более целенаправленную позицию Казахстана по продвижению угля на экспорт. Нам нужны не единовременные, а постоянные четкие ориентиры - сколько Россия перевезет через свою территорию угля. Мы не должны зависеть от желания или нежелания возить, все-таки мы в едином пространстве", - сказал глава ассоциации Николай Радостовец журналистам.

"У нас серьезные проблемы с перевозкой угля железнодорожным транспортом по территории России. РЖД не выполняет в полном объеме наши заявки. Есть проблемы и с квотами, которые были определены в качестве исходных позиций во взаимоотношениях Казахстана и России по поставкам угля через порты России", - пояснил он.

По его словам, АГМП внесет подобное предложение в правительство.

"Мы однозначно считаем, что нужно дополнение в союзный договор с Россией, где будет отдельный раздел по морским портам, сейчас такового нет", - заключил Радостовец.

Ранее сообщалось, что в июле прошлого года Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахского угля. Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФ.

Соглашение, которое должно было облегчить транзит казахского угля через морские порты РФ, разрабатывали год.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГМК, РОССИЯ, ПОРТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]