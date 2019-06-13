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Регион 13.06.2019 16:03

Тегеран в связи с атакой на танкеры заявил о готовности к сотрудничеству по обеспечению безопасности водных маршрутов

Правительство Ирана обеспокоено инцидентом с двумя танкерам в Оманском заливе и готово к сотрудничеству в обеспечении безопасности морских путей, заявил в четверг представитель кабинета Али Рабии.

"Правительство Ирана готово к сотрудничеству в сфере региональной безопасности для ее обеспечения, в том числе стратегических водных маршрутов", - говорится в сообщении Рабии, которого цитируют иранские СМИ.

Ранее сообщалось, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва, с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

В Иране сообщили, что спасли 44 моряка с терпящих бедствие танкеров.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в четверг посоветовал обратить внимание на то, что инцидент с танкерами в Оманском заливе, перевозившими, по данным Токио, "связанный с Японией груз", произошел во время визита премьера Японии Синдзо Абэ в Тегеран.

"Атаки на танкеры, перевозившие связанный с Японией груз, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи", - написал министр в "Твиттере".

"Подозрительно - это слишком мягкое слово, чтобы описать, что, по всей видимости, произошло сегодня утром. Предложенный Ираном Форум регионального диалога крайне необходим", - добавил Зариф.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ТАНКЕРЫ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]