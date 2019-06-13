Каждая вторая российская семья с детьми находится за чертой бедности - Голикова

Половина российских семей, имеющих детей, - бедные, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Необходимо отметить, что самая нуждающаяся в этом смысле категория граждан в нашей стране - это семьи, имеющие детей, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за чертой бедности", - сказала Голикова на "круглом столе" о дополнительных мерах по повышению доходов московских семей.

По ее словам, эта проблема объединяет все регионы - наиболее бедными в России являются семьи с детьми, многодетные семьи.

Причины бедности в каждом из регионов могут быть различными. Чтобы их выяснить, напомнила Голикова, в декабре прошлого года Минтруд в восьми субъектах запустил пилотный проект по анализу причин ситуации и адресной поддержки семей в рамках социального контракта.