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Регион 13.06.2019 16:11

Министры обороны США и Турции обсудили письмо об С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг провел телефонный разговор с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом, сообщает агентство "Анадолу".

В ходе разговора турецкий министр раскритиковал неуместные, по его словам, формулировки в письме, направленном ранее Шанаханом, сообщает агентство.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили: Шанахан предупредил Анкару, что США полностью свернут сотрудничество с ней по программе F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских систем ПВО С-400.

В письме своему турецкому визави Шанахан также заявил, что покупка С-400 "подталкивает Турцию к чрезмерной стратегической и экономической зависимости от России и подорвет потенциал очень сильной турецкой оборонной промышленности".

При этом Шанахан предупредил, что у Турции еще есть время, "чтобы поменять позицию по С-400".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, США, МИНИСТРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]