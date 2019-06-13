ЕС призывает к максимальной сдержанности в связи с инцидентом в Оманском проливе

Европейский союз в четверг призвал к максимальной сдержанности и заявил о необходимости избегать эскалации после атаки на два танкера в Оманском проливе.

"Мы призываем к максимальной сдержанности, (необходимо - ИФ) избегать любых провокаций", - заявила журналистам пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

Она указала также на необходимость избежать напряженности в регионе.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.