Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0262 GBR   2.1574 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.14 -2.13 Brent 59.97 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 13.06.2019 16:06

Азербайджанский журналист арестован по обвинению в госизмене – СГБ

Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении учредителя и главного редактора информационных сайтов xeberman.com и press-az.com Полада Асланова по обвинению в измене Родине.

"Учредитель и главный редактор информационных сайтов xeberman.com и press-az.com Полад Асланов привлечен к ответственности по материалам уголовного дела, возбужденного по статье 274 "Измена Родине" УК АР, и взят под арест", - отмечается в сообщении СГБ.

В ходе предварительного расследования установлено, что Асланов неоднократно проводил тайные встречи за пределами Азербайджана с сотрудниками иностранных спецслужб и согласился сотрудничать с ними за денежное вознаграждение.

«Исполняя задания зарубежных спецслужб Асланов делился с ними секретной информацией, содержащей угрозу государственной безопасности и обороне Азербайджана, а также договорился о публикации в СМИ и социальных сетях антигосударственных материалов, бросающих тень на законную деятельность правоохранительных органов», - сообщает СГБ.

Асланов также обвиняется в попытках привлечения к антигосударственной деятельности некоторых из своих коллег-журналистов, которых знакомил за пределами Азербайджана с сотрудниками зарубежных спецслужб. Имена этих представителей СМИ не называются из интересов следствия.

«В ходе следствия были собраны многочисленные материалы, свидетельствующие о деятельности Полада Асланова, наносящем урон интересам государственной безопасности Азербайджана», - говорится в сообщении СГБ.

В настоящее время продолжается расследование по указанному уголовному делу.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЖУРНАЛИСТ, ИЗМЕНА, СГБ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]