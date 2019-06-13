Азербайджанский журналист арестован по обвинению в госизмене – СГБ

Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении учредителя и главного редактора информационных сайтов xeberman.com и press-az.com Полада Асланова по обвинению в измене Родине.
"Учредитель и главный редактор информационных сайтов xeberman.com и press-az.com Полад Асланов привлечен к ответственности по материалам уголовного дела, возбужденного по статье 274 "Измена Родине" УК АР, и взят под арест", - отмечается в сообщении СГБ.
В ходе предварительного расследования установлено, что Асланов неоднократно проводил тайные встречи за пределами Азербайджана с сотрудниками иностранных спецслужб и согласился сотрудничать с ними за денежное вознаграждение.
«Исполняя задания зарубежных спецслужб Асланов делился с ними секретной информацией, содержащей угрозу государственной безопасности и обороне Азербайджана, а также договорился о публикации в СМИ и социальных сетях антигосударственных материалов, бросающих тень на законную деятельность правоохранительных органов», - сообщает СГБ.
Асланов также обвиняется в попытках привлечения к антигосударственной деятельности некоторых из своих коллег-журналистов, которых знакомил за пределами Азербайджана с сотрудниками зарубежных спецслужб. Имена этих представителей СМИ не называются из интересов следствия.
«В ходе следствия были собраны многочисленные материалы, свидетельствующие о деятельности Полада Асланова, наносящем урон интересам государственной безопасности Азербайджана», - говорится в сообщении СГБ.
В настоящее время продолжается расследование по указанному уголовному делу.
Р.Бабаев
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