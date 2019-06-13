Первый и второй президенты Молдавии поддержали Додона, новое правительство и парламент республики

Первый и второй президенты Молдавии Мирча Снегур и Петр Лучинский высказались в поддержку действующего главы государства Игоря Додона, нового правительства и парламента.
В обнародованном в четверг обращении Снегур и Лучинский констатировали, что даже в их времена, когда "демократия в стране была еще достаточно хрупка, Конституционный суд не позволял себе обязывать главу государства распустить парламент в конкретный день и час".
"Наоборот, всегда обращаясь к Конституции, он оставлял президенту поле для маневра, время для обдумывания решения. Абсолютно ясно, что парламентские выборы состоялись, и по их итогам депутатам удалось сформировать большинство, признанное международным сообществом", - отмечают авторы документа.
По их словам, "будет большим упущением не прислушаться к мнению международных партнеров, так как без них возможности Молдавии крайне ограничены".
"Показательно, что все стороны политического конфликта ссылаются на необходимость диалога, но не начинают его. Но дискуссии - хлеб депутата. Поэтому обсуждайте. Оставьте язык вражды, присущий средневековью, оставьте баррикады. Ведите дискуссии, пока не найдете правду. Уверены, что вы найдете решение, которое позволит сохранить и продолжить мирное развитие Молдавии", - призвали бывшие президенты.
Как сообщалось, Партия социалистов и правый блок ACUM в парламенте Молдавии в минувшую субботу договорились о создании парламентского большинства, утверждении правительства и преодолении политического кризиса, который возник после парламентских выборов.
Однако Конституционный суд, который выполняет указания Демпартии, признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.
11 июня президент Додон своим указом отменил указ Филипа, мотивируя это тем, что "он был принят с нарушениями".
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд обратился в Венецианскую комиссию с настоятельным призывом "срочно высказать свое мнение о последних решениях Конституционного суда Молдавии, в том числе об условиях роспуска парламента".
Венецианская комиссия Совета Европы сообщила, что выдаст заключение по ситуации в Молдавии 20 июня.
Глава МИД Азербайджана рассказал Хану о ходе урегулирования нагорно-карабахского конфликта
ЕС вновь призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
Могерини заверила главу МИД Армении в содействии карабахскому урегулированию
Загрязнения нефтепродуктами после атаки на танкеры в Оманском заливе не зафиксировано - СМИ
Нефть сократила подъем после ухудшения ОПЕК оценки спроса, Brent на уровне $61,71 за баррель
В Пентагоне заподозрили Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Первый вице-президент открыла новое здание детского приюта «Umid Yeri» в пос.Бина
Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов
AZAL нужно открывать рейсы по новым направлениям для увеличения турпотока в Азербайджан - Зенгстшмид
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви