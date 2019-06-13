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СНГ 13.06.2019 18:34

Первый и второй президенты Молдавии поддержали Додона, новое правительство и парламент республики

Первый и второй президенты Молдавии Мирча Снегур и Петр Лучинский высказались в поддержку действующего главы государства Игоря Додона, нового правительства и парламента.

В обнародованном в четверг обращении Снегур и Лучинский констатировали, что даже в их времена, когда "демократия в стране была еще достаточно хрупка, Конституционный суд не позволял себе обязывать главу государства распустить парламент в конкретный день и час".

"Наоборот, всегда обращаясь к Конституции, он оставлял президенту поле для маневра, время для обдумывания решения. Абсолютно ясно, что парламентские выборы состоялись, и по их итогам депутатам удалось сформировать большинство, признанное международным сообществом", - отмечают авторы документа.

По их словам, "будет большим упущением не прислушаться к мнению международных партнеров, так как без них возможности Молдавии крайне ограничены".

"Показательно, что все стороны политического конфликта ссылаются на необходимость диалога, но не начинают его. Но дискуссии - хлеб депутата. Поэтому обсуждайте. Оставьте язык вражды, присущий средневековью, оставьте баррикады. Ведите дискуссии, пока не найдете правду. Уверены, что вы найдете решение, которое позволит сохранить и продолжить мирное развитие Молдавии", - призвали бывшие президенты.

Как сообщалось, Партия социалистов и правый блок ACUM в парламенте Молдавии в минувшую субботу договорились о создании парламентского большинства, утверждении правительства и преодолении политического кризиса, который возник после парламентских выборов.

Однако Конституционный суд, который выполняет указания Демпартии, признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

11 июня президент Додон своим указом отменил указ Филипа, мотивируя это тем, что "он был принят с нарушениями".

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд обратился в Венецианскую комиссию с настоятельным призывом "срочно высказать свое мнение о последних решениях Конституционного суда Молдавии, в том числе об условиях роспуска парламента".

Венецианская комиссия Совета Европы сообщила, что выдаст заключение по ситуации в Молдавии 20 июня.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]