Завод SOCAR Carbamide Plant начал экспорт карбамида, заявил глава предприятия Хаял Джафаров.

«До сих пор завод произвел 60 тыс. тонн продукции, из которой посредством тендера продал 30 тыс. тонн швейцарской трейдерской компании Интеграл. Партия в 15 тыс. тонн уже отгружена и отправлена. Экспорт продукции начался 5 июня, и основной объем отправлен в Турцию", - сообщил Джафаров журналистам в четверг.

По его словам, еще 1 тыс. тонн карбамида экспортировано в Украину и порядка 1,2 тыс. тонн реализовано на внутреннем рынке.

«Следующий тендер на продажу 30 тыс. тонн карбамида будет объявлен до конца июня. Поставки осуществляются по морю через Волгодонский канал и посредством TIR в порты Грузии и в Турцию. До конца года завершится строительство железной дороги, что позволит экспортировать карбамид по ж/д Баку-Тбилиси-Карс», - отметил он.

Он добавил, что по расчетам компании основным покупателем карбамида на внутреннем рынке станет ОАО «Агролизинг».

Джафаров добавил, что на заводе полностью завершены пуско-наладочные работы и в настоящее время идет процедура приема-сдачи предприятия между компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и генподрядчиком Samsung Engineering.

«В этой связи карбамидный завод в настоящее время не работает. Процедура приема-сдачи завершится к 20 июня, после чего завод возобновит свою деятельность уже под управлением SOCAR»,- сказал Джафаров.

Карбамидный завод был введен в эксплуатацию 16 января 2019 года. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Ежедневно на заводе будет производиться 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида.

При этом ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции.

Основными рынками сбыта станут Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.

Н.Аббасова