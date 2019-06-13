Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0262 GBR   2.1574 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.14 -2.13 Brent 59.97 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 13.06.2019 16:15

SOCAR Carbamide Plant начал экспорт карбамида

Завод SOCAR Carbamide Plant начал экспорт карбамида, заявил глава предприятия Хаял Джафаров.

«До сих пор завод произвел 60 тыс. тонн продукции, из которой посредством тендера продал 30 тыс. тонн швейцарской трейдерской компании Интеграл. Партия в 15 тыс. тонн уже отгружена и отправлена. Экспорт продукции начался 5 июня, и основной объем отправлен в Турцию", - сообщил Джафаров журналистам в четверг.

По его словам, еще 1 тыс. тонн карбамида экспортировано в Украину и порядка 1,2 тыс. тонн реализовано на внутреннем рынке.

«Следующий тендер на продажу 30 тыс. тонн карбамида будет объявлен до конца июня. Поставки осуществляются по морю через Волгодонский канал и посредством TIR в порты Грузии и в Турцию. До конца года завершится строительство железной дороги, что позволит экспортировать карбамид по ж/д Баку-Тбилиси-Карс», - отметил он.

Он добавил, что по расчетам компании основным покупателем карбамида на внутреннем рынке станет ОАО «Агролизинг».

Джафаров добавил, что на заводе полностью завершены пуско-наладочные работы и в настоящее время идет процедура приема-сдачи предприятия между компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и генподрядчиком Samsung Engineering.

«В этой связи карбамидный завод в настоящее время не работает. Процедура приема-сдачи завершится к 20 июня, после чего завод возобновит свою деятельность уже под управлением SOCAR»,- сказал Джафаров.

Карбамидный завод был введен в эксплуатацию 16 января 2019 года. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Ежедневно на заводе будет производиться 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида.

При этом ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции.

Основными рынками сбыта станут Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРБАМИД, ЭКСПОРТ


Похожие новости


SOCAR в мае 2019г начнет экспорт карбамида SOCAR ожидает ежегодно до $160 млн доходов от экспорта карбамидной продукции SOCAR планирует 2/3 продукции карбамидного завода экспортировать в Турцию

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]