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ТЭК 13.06.2019 16:29

Россия рассчитывает на прагматизм новых властей Украины в переговорах о транзите газа

Россия рассчитывает на то, что новое руководство Украины проявит прагматичный подход в трехсторонних переговорах Россия-ЕС-Украина по транзиту газа, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на встрече с вице-президентом Еврокомиссии ЕС по энергетике Марошем Шефчовичем.

"В нашей позиции нет никакой политики, мы рассчитываем, что мы сможем продемонстрировать конструктивный диалог, а новое руководство Украины сможет продемонстрировать прагматичный подход в вопросе продолжения транзита газа через свою территорию после 2019 года. Уверен, что в любом формате переговоры будут успешными только по пути поиска компромисса", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]