Россия рассчитывает на прагматизм новых властей Украины в переговорах о транзите газа

Россия рассчитывает на то, что новое руководство Украины проявит прагматичный подход в трехсторонних переговорах Россия-ЕС-Украина по транзиту газа, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на встрече с вице-президентом Еврокомиссии ЕС по энергетике Марошем Шефчовичем.

"В нашей позиции нет никакой политики, мы рассчитываем, что мы сможем продемонстрировать конструктивный диалог, а новое руководство Украины сможет продемонстрировать прагматичный подход в вопросе продолжения транзита газа через свою территорию после 2019 года. Уверен, что в любом формате переговоры будут успешными только по пути поиска компромисса", - сказал он.