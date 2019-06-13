При взрыве в Джалалабаде на востоке Афганистана пострадали 16 человек

Не менее 16 человек получили ранения при взрыве в городе Джалалабад, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Аттауллу Хугьяни.

По сообщению агентства Pajhwok, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле контрольно-пропускного поста шестого участка полиции.