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Туризм 13.06.2019 16:31

Стоимость посещения иностранными туристами заповедника Янардаг увеличится до 9 манатов - Госагентство

Одной из достопримечательностей туристического потенциала Азербайджана, влекущей к себе зарубежных туристов, был и остается горящий с древнейших времен на склоне холма в Апшеронском районе природный вечный огонь Янардаг (горящая гора).

О нем можно прочесть в воспоминаниях известного итальянского путешественника, жившего в средние века, Марко Поло.

Исходящие из земли источники огня и сегодня продолжают привлекать к себе внимание любителей необычных природных явлений, среди которых много туристов.

Сегодня Янардаг, в числе прочих заповедников, окружен вниманием азербайджанского государства. Здесь, как и во многих заповедных местах, проведены реконструкционные работы. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии обновленного после капитального ремонта Государственного историко-культурного и природного заповедника Янардаг.

«Ежедневно заповедник «Янардаг» посещают 500-700 туристов, наблюдается динамика роста посетителей», - сказал журналистам председатель Государственного агентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев.

По его словам, с 1 августа стоимость посещения заповедника для иностранцев составит 9 манатов.

«Это приемлемая цена с учетом мировых тенденций, это около $5. Для местных туристов цена останется прежней – 2 маната. Студенты смогут посетить «Янардаг» за 1 манат, а для школьников вход остается бесплатным», - отметил Нагиев.

Глава ГАТ добавил, что повышение цен не коснется туркомпаний, заключивших долгосрочные контракты по организации поездок в заповедник.

«Сегодня туристы могут добраться в «Янардаг» и «Атешгях» на специальных автобусах «Baku city tour», отходящих от Дома правительства», - сказал журналистам пресс-секретарь Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде, добавив, что ГАТ планирует обратиться в Бакинское транспортное агентство с целью увеличения числа маршрутных автобусов в заповедник.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗАПОВЕДНИК, ПОСЕЩЕНИЕ, ЦЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]