Стоимость посещения иностранными туристами заповедника Янардаг увеличится до 9 манатов - Госагентство

Одной из достопримечательностей туристического потенциала Азербайджана, влекущей к себе зарубежных туристов, был и остается горящий с древнейших времен на склоне холма в Апшеронском районе природный вечный огонь Янардаг (горящая гора).
О нем можно прочесть в воспоминаниях известного итальянского путешественника, жившего в средние века, Марко Поло.
Исходящие из земли источники огня и сегодня продолжают привлекать к себе внимание любителей необычных природных явлений, среди которых много туристов.
Сегодня Янардаг, в числе прочих заповедников, окружен вниманием азербайджанского государства. Здесь, как и во многих заповедных местах, проведены реконструкционные работы. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии обновленного после капитального ремонта Государственного историко-культурного и природного заповедника Янардаг.
«Ежедневно заповедник «Янардаг» посещают 500-700 туристов, наблюдается динамика роста посетителей», - сказал журналистам председатель Государственного агентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев.
По его словам, с 1 августа стоимость посещения заповедника для иностранцев составит 9 манатов.
«Это приемлемая цена с учетом мировых тенденций, это около $5. Для местных туристов цена останется прежней – 2 маната. Студенты смогут посетить «Янардаг» за 1 манат, а для школьников вход остается бесплатным», - отметил Нагиев.
Глава ГАТ добавил, что повышение цен не коснется туркомпаний, заключивших долгосрочные контракты по организации поездок в заповедник.
«Сегодня туристы могут добраться в «Янардаг» и «Атешгях» на специальных автобусах «Baku city tour», отходящих от Дома правительства», - сказал журналистам пресс-секретарь Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде, добавив, что ГАТ планирует обратиться в Бакинское транспортное агентство с целью увеличения числа маршрутных автобусов в заповедник.
Р.Бабаев
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