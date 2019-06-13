Посол РФ в Ереване больше часа беседовал тет-а-тет с экс-президентом Армении Кочаряном

Посол России в Армении Сергей Копыркин в четверг встретился с бывшим президентом республики Робертом Кочаряном.
"Встреча состоялась в офисе Кочаряна сегодня. Встреча продлилась более часа и прошла в формате тет-а-тет", - сообщил "Интерфаксу" руководитель офиса экс-президента Армении Виктор Согомонян.
Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году.
18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.
Кроме того, 7 июня суд общей юрисдикции Еревана признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав.
Вместе с тем, в минувшую среду Апелляционный суд Армении приступил к рассмотрению жалоб Генпрокуратуры республики на решения суда об освобождении и прекращении уголовного дела.
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