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США следят за ситуацией с танкерами в Оманском заливе - Белый дом

В Белом доме США изучают сообщения о нападении на два танкера в Оманском заливе, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

"Нам известно о сообщениях об атаках на танкеры в Оманской заливе. США предоставляют помощь и продолжат оценивать ситуацию", - заявила она агентству в письменном комментарии.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.

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Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, ТАНКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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