Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0262 GBR   2.1574 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.14 -2.13 Brent 59.97 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.06.2019 16:58

Путин распорядился поддержать газовые проекты Роснефти на шельфе Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение правительства о поддержке газовых проектов "Роснефти" на шельфе Венесуэлы.

Президент распорядился подписать протокол о внесении изменений в соглашение с Венесуэлой, о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов от 10 сентября 2009 года и включить туда проекты "Роснефти" - Патао и Мехильонес. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации publication.pravo.gov.

"Принять предложение правительства РФ о подписании протокола о внесении изменений в соглашение между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов от 10 сентября 2009 года", - говорится в документе.

Протокол с российской стороны Путин поручил подписать вице-премьеру РФ Юрию Борисову.

Как сообщалось, правительство РФ предложило дополнить Соглашение РФ и Венесуэлы проектами Патао и Мехильонес. Предполагается, что стороны будут создавать благоприятные и недискриминационные условия и "оказывать содействие публичному акционерному обществу "Нефтяная компания Роснефть" и компании "Групо Роснефть С.А." в реализации проекта по разработке газовых месторождений Патао и Мехильонес района Марискаль Сукре на континентальном шельфе Боливарианской Республики Венесуэла".

В декабре 2017 года "Роснефть" и министерство нефти Венесуэлы подписали резолюцию о планах разработки месторождений Мехильонес и Патао проекта Марискаль Сукре на шельфе. Компания через свое дочернее общество владеет 100%-ной долей в проекте с возможностью экспортировать весь объем добываемого газа за вычетом роялти, выплачиваемого в натуральной форме. Следующий этап реализации проекта включает выполнение концептуального и базового проектирования, после чего планируется принятие финального инвестиционного решения относительно участия НК в разработке месторождений - в 2020 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ШЕЛЬФ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Трамп: Россия проинформировала о выводе большинства "своих людей" из Венесуэлы Путин заявил Помпео о недопустимости провокаций в Венесуэле гражданской войны Мадуро соболезнует в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево" Установление демократии в Венесуэле требует ухода посторонних сил из региона - Помпео Мадуро был готов во вторник покинуть Венесуэлу, но РФ его отговорила - Помпео Путин и Си Цзиньпин согласны, что судьбу Венесуэлы может определять только ее народ - Песков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]