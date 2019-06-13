Путин распорядился поддержать газовые проекты Роснефти на шельфе Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение правительства о поддержке газовых проектов "Роснефти" на шельфе Венесуэлы.
Президент распорядился подписать протокол о внесении изменений в соглашение с Венесуэлой, о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов от 10 сентября 2009 года и включить туда проекты "Роснефти" - Патао и Мехильонес. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации publication.pravo.gov.
"Принять предложение правительства РФ о подписании протокола о внесении изменений в соглашение между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов от 10 сентября 2009 года", - говорится в документе.
Протокол с российской стороны Путин поручил подписать вице-премьеру РФ Юрию Борисову.
Как сообщалось, правительство РФ предложило дополнить Соглашение РФ и Венесуэлы проектами Патао и Мехильонес. Предполагается, что стороны будут создавать благоприятные и недискриминационные условия и "оказывать содействие публичному акционерному обществу "Нефтяная компания Роснефть" и компании "Групо Роснефть С.А." в реализации проекта по разработке газовых месторождений Патао и Мехильонес района Марискаль Сукре на континентальном шельфе Боливарианской Республики Венесуэла".
В декабре 2017 года "Роснефть" и министерство нефти Венесуэлы подписали резолюцию о планах разработки месторождений Мехильонес и Патао проекта Марискаль Сукре на шельфе. Компания через свое дочернее общество владеет 100%-ной долей в проекте с возможностью экспортировать весь объем добываемого газа за вычетом роялти, выплачиваемого в натуральной форме. Следующий этап реализации проекта включает выполнение концептуального и базового проектирования, после чего планируется принятие финального инвестиционного решения относительно участия НК в разработке месторождений - в 2020 году.
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