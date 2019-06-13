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СНГ 13.06.2019 19:32

В парламенте Киргизия начата работа по выдвижению обвинений в адрес экс-президента Атамбаева с целью лишить его неприкосновенности

В парламенте Киргизии создана специальная комиссия, которая даст заключение по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности, сообщили в четверг "Интерфаксу" в парламентской пресс-службе.

По информации пресс-службы, комиссия создана на заседании в четверг, и в нее вошли 12 депутатов от всех фракций, включая членов Социал-демократической партии (СДПК), которая была создана Атамбаевым в середине 1990-х годов, но расколовшейся на две части в конце прошлого года.

"Срок работы комиссии - семь дней. На заседании парламента было подчеркнуто, что решение Жогорку Кенеша (парламент Киргизии - ИФ) о выдвижении обвинения против экс-президента для лишения его статуса должно быть принято большинством от общего числа депутатов по инициативе не менее одной трети, и только при наличии заключения специальной комиссии, которая сегодня образована в парламенте", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе не указали, на каком основании может строиться заключение комиссии, но ранее, в феврале текущего года, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов заявлял в парламенте, что возглавляемое им ведомство проводит проверку по материалам о возможной причастности Атамбаева к организации коррупционной схемы при модернизации ТЭЦ Бишкека (на средства китайского кредита в размере $386 млн).

"Сейчас идут следственные действия, материалы по возможному участию экс-президента (в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека - ИФ) изучаются отдельно, и по ним будет дана соответствующая правовая оценка", - отметили в пресс-службе.

По данному делу обвиняемыми проходят два бывших киргизских премьера - Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев. По данным прокуратуры, Исаков проходит по делу в качестве организатора коррупционной схемы.

Поводом к созданию комиссии по вопросу выдвижения обвинения против Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности стал прошедший 8 июня митинг против коррупции, где бывший глава государства резко высказался против парламента и главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Возможность поставить вопрос о лишении Атамбаева статуса неприкосновенности появилась после того, как в середине мая был подписан закон "О внесении изменений в закон о гарантиях деятельности президента", который предусматривает ряд поправок, связанных с неприкосновенностью бывшего главы государства.

В тексте закона указано, что решение о лишении неприкосновенности бывшего главы государства, включая возможность привлечения к уголовной ответственности, может принять парламент большинством голосов (в киргизском парламенте 120 депутатов - ИФ) "на основании выдвинутого в отношении экс-президента обвинения в совершении особо тяжкого преступления (на посту главы государства - ИФ), подтвержденного заключением Генерального прокурора".

Источник в парламенте Киргизии сообщил "Интерфаксу", что решение комиссии будет вынесено на следующей неделе, и уже до парламентских каникул (до 1 июля - ИФ) депутаты постараются решить вопрос о лишении бывшего президента статуса неприкосновенности.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, АТАМБАЕВ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]