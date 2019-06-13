Строительство второго в Азербайджане карбамидного завода может стоить до 650 млн евро

Строительство в Азербайджане второго карбамидного завода может обойтись в 640-650 млн евро, сообщил генеральный директор предприятия SOCAR Carbamid Plant Хаял Джафаров журналистам в четверг.

«Мы ожидаем, что строительство второго карбамидного завода в Сумгайыте обойдётся на 20-25% дешевле первого. Предположительно, его стоимость может составить в районе 640-650 млн евро», - сказал Джафаров, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Он сообщил, что экономия в цене будет обеспечена с учетом освобождения проекта от уплаты налогов и того факта, что оба завода будут иметь единое общезоводское хозяйство, включая инфраструктуру для поставки природного газа, технической воды, административное здание, лабораторию, складские помещения для химреагентов и запчастей оборудования.

«Второй карбамидный завод будет точной копией первого. Мы видим, что есть большой спрос на карбамид. Поскольку нет возможности увеличить мощность действующего завода путем модернизации, было принято решение о строительстве аналогичного предприятия рядом», - сказал Джафаров.

По его словам, оба завода будут иметь единое управление. Более точно стоимость нового проекта определится после инжиниринга.

"Меморандум о строительстве нового завода с турецкой компанией Tekfen уже подписан. В настоящее время сторонами ведутся переговоры по реализации данного проекта",- сказал Джафаров.

Как сообщалось ранее, SOCAR и турецкая Tekfen 31 мая 2019 года подписали Меморандум на строительство нового карбамидного завода в Азербайджане. Завод планируется построить в Сумгайыте, его суточная производственная мощность предположительно составит 2 тыс. тонн карбамида и 1,2 тыс. тонн аммиака.

SOCAR 16 января 2019 года запустила карбамидный завод в Сумгайыте. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Ежедневно на заводе производится 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.

Годовой объем производства ожидается 650 тыс. тонн карбамида, из которых 500 тыс. тонн планируется экспортировать.

При этом ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Н.Аббасова