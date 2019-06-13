В Азербайджане в конце лета начнут строить центр по грязевым вулканам для развития туризма

Строительство в Азербайджане Экспериментального центра по грязевым вулканам планируется начать в конце лета, заявил главный исполнительный директор Бюро по туризму Флориан Зенгстшмид.
«В конце лета планируется начать строительные работы по Центру по грязевым вулканам», - сказал Зенгстшмид в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.
При этом он отметил, что не обладает информацией о том, сколько времени займет строительство такого центра.
Зенгстшмид подчеркнул, что в январе-мае текущего года роста турпотока в Азербайджан составил 3,8%. При этом за отчетный период рост турпотока из Европы составил 15%. «Также наблюдается рост в среднем на 8-9% числа туристов из Ближнего Востока и Центральной Азии», - добавил он.
В Азербайджане действуют около 350 грязевых вулканов. Самые известные и посещаемые грязевые вулканы находятся рядом с городом Гобустан. В Азербайджане имеются также и морские грязевые вулканы - в Каспийском море находится свыше 140 таких вулканов. На Бакинском архипелаге 8 островов появилось в результате деятельности грязевых вулканов.
Ф.Исазаде
Глава МИД Азербайджана рассказал Хану о ходе урегулирования нагорно-карабахского конфликта
ЕС вновь призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
Могерини заверила главу МИД Армении в содействии карабахскому урегулированию
Загрязнения нефтепродуктами после атаки на танкеры в Оманском заливе не зафиксировано - СМИ
Нефть сократила подъем после ухудшения ОПЕК оценки спроса, Brent на уровне $61,71 за баррель
В Пентагоне заподозрили Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
Генсек ООН серьезно встревожен инцидентом с двумя танкерами в Оманском заливе
Экс-директор ЦРУ обсудил в Киеве реформу оборонного сектора Украины
Комитет по разведке Палаты представителей вызвал для дачи показаний двух бывших соратников Трампа
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви