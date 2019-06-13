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Туризм 13.06.2019 17:12

В Азербайджане в конце лета начнут строить центр по грязевым вулканам для развития туризма

Строительство в Азербайджане Экспериментального центра по грязевым вулканам планируется начать в конце лета, заявил главный исполнительный директор Бюро по туризму Флориан Зенгстшмид.

«В конце лета планируется начать строительные работы по Центру по грязевым вулканам», - сказал Зенгстшмид в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

При этом он отметил, что не обладает информацией о том, сколько времени займет строительство такого центра.

Зенгстшмид подчеркнул, что в январе-мае текущего года роста турпотока в Азербайджан составил 3,8%. При этом за отчетный период рост турпотока из Европы составил 15%. «Также наблюдается рост в среднем на 8-9% числа туристов из Ближнего Востока и Центральной Азии», - добавил он.

В Азербайджане действуют около 350 грязевых вулканов. Самые известные и посещаемые грязевые вулканы находятся рядом с городом Гобустан. В Азербайджане имеются также и морские грязевые вулканы - в Каспийском море находится свыше 140 таких вулканов. На Бакинском архипелаге 8 островов появилось в результате деятельности грязевых вулканов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВУЛКАНЫ, ЦЕНТР, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]