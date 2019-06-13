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Регион 13.06.2019 17:14

11 россиян с танкера в Оманском заливе в безопасности, их здоровье в порядке - посольство РФ в Тегеране

Спасенные после инцидента с танкерами в Оманском заливе россияне находятся в безопасности, однако российским дипломатам пока не удалось выйти на связь с ними, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Тегеране.

"Их здоровье в порядке, сейчас они находятся в городе Джаск. Идет процесс оформления документов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о 10 мужчинах и одной женщине.

По словам российского дипломата, сотрудникам посольства пока не удалось выйти на связь непосредственно со спасенными россиянами.

Он также уточнил, что вопрос оказания им содействия для возвращения на родину будет решаться не ранее субботы.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]