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Карабахский конфликт 13.06.2019 17:14

Могерини заверила главу МИД Армении в содействии карабахскому урегулированию

Процесс карабахского урегулирования обсудили на встрече в Брюсселе глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мнацаканян подчеркнул необходимость формирования благоприятной для продвижения мирного процесса атмосферы, заявил о важности беспрекословного соблюдения режима перемирия и его укрепления. Стороны заявили о важности выполнения договоренностей об укреплении доверия и подготовки народов к миру", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

В свою очередь Могерини подтвердила содействие ЕС усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Согласно сообщению, Мнацаканян и Могерини обсудили также вопросы повестки отношений Армения-ЕС.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]