Могерини заверила главу МИД Армении в содействии карабахскому урегулированию

Процесс карабахского урегулирования обсудили на встрече в Брюсселе глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мнацаканян подчеркнул необходимость формирования благоприятной для продвижения мирного процесса атмосферы, заявил о важности беспрекословного соблюдения режима перемирия и его укрепления. Стороны заявили о важности выполнения договоренностей об укреплении доверия и подготовки народов к миру", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

В свою очередь Могерини подтвердила содействие ЕС усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Согласно сообщению, Мнацаканян и Могерини обсудили также вопросы повестки отношений Армения-ЕС.