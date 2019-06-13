Президент Алиев снял мораторий на проверки в сфере строительства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства».

Согласно поправкам, расширен перечень случаев, когда могут проводиться проверки в субъектах предпринимательства.

Поправки в закон опубликованы в четверг на сайте главы государства.

По изменениям, проверки в субъектах предпринимательства могут проводиться и в рамках государственного надзора за строительством, пожарного надзора, на объектах представляющих потенциальную опасность, за контролем безопасной эксплуатации в горнодобывающей сфере и в сфере радиационной безопасности.

Как сообщалось ранее, 26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. В ноябре 2017 года данный мораторий был продлен до 1 ноября 2021 года.

Согласно закону, за период с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2021 года могут проводиться только налоговые проверки, а также проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны, и проверки субъектов финансового рынка.

Б.Рустамбеков