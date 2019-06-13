Моди предложил Путину провести в Японии встречу в формате РФ-Индия-Китай

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встрече на "полях" саммита G20 в Японии, а также провести там трехстороннюю встречу в формате Россия-Индия-Китай.

"Надеюсь, что мы снова скоро встретимся в Японии. Там, я также считаю, мы должны провести переговоры в формате РИК: Россия-Индия-Китай", - заявил Моди.

Путин встретился с Моди в четверг в Бишкеке, где пройдет саммит ШОС.

Премьер Индии выразил уверенность в необходимости таких контактов и на других площадках.

Моди также поблагодарил Путина за поздравление с переизбранием на должность премьер-министра. "Вы меня поздравили еще до того, как были подведены итоговые результаты, объявлены. Вы приезжали в Индию в прошлом году. В некотором роде вы предсказали мою победу в прошлом году", - отметил индийский премьер.

Кроме того, глава правительства Индии поблагодарил Путина за награждение орденом Андрея Первозванного. "Это высочайшая честь для меня. Я знаю, что это высшая государственная награда России. От имени индийского народа я также хочу высказать благодарность", - заявил Моди.