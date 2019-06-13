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СНГ 13.06.2019 20:03

Премьер Ливии изложил Москве подходы правительства национального согласия к урегулированию кризиса

Министр иностранных дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла проинформировал спецпредставителя президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаила Богданова о подготовке новых инициатив по урегулированию ливийского кризиса, сообщили в МИД России.

Сияла и Богданов провели в четверг телефонный разговор по инициативе ливийской стороны.

"В ходе беседы Сияла информировал о подготовке новых инициатив ПНС по урегулированию ливийского кризиса", - говорится в опубликованном на сайте российского МИД сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЛИВИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]