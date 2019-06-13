Премьер Ливии изложил Москве подходы правительства национального согласия к урегулированию кризиса

Министр иностранных дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла проинформировал спецпредставителя президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаила Богданова о подготовке новых инициатив по урегулированию ливийского кризиса, сообщили в МИД России.

Сияла и Богданов провели в четверг телефонный разговор по инициативе ливийской стороны.

"В ходе беседы Сияла информировал о подготовке новых инициатив ПНС по урегулированию ливийского кризиса", - говорится в опубликованном на сайте российского МИД сообщении.