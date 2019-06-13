AZAL нужно открывать рейсы по новым направлениям для увеличения турпотока в Азербайджан - Зенгстшмид

Главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид отмечает необходимость открытия ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) авиарейсов по новым направлениям для увеличения турпотока в страну.

«Хорошая новость, что иностранные авиакомпании открывают рейсы в Азербайджан. Но, закрытие ряда рейсов со стороны AZAL - плохая новость, так как мы вынуждены пересматривать наши планы по привлечению туристов в Азербайджан», - сказал Зенгстшмид в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

По его мнению, поэтому важна заинтересованность AZAL в открытии рейсов по новым направлениям. «Закрытие рейса в Нью-Йорк (с октября 2019 года – ИФ) – это очень плохая новость. Но, мы понимаем позицию AZAL. Видимо это решение связано с большим интересом на рынки Индии и Азии», - добавил он.

Зенгстшмид подчеркнул положительный эффект от применения системы «электронная виза». «Электронная виза создает хорошие возможности. Наблюдается рост в статистических показателях, в частности, среди туристов из Азии и Ближнего Востока. Главная цель - удобство получения визы при въезде в страну. Но, если вы прибудете не в аэропорт имени Гейдара Алиева (в Баку – ИФ), а в другой погранично-пропускной пункт, вам визу не дадут. Эта процедура работает только в аэропорту. Поэтому есть возможности усовершенствования этой системы», - сказал он.

Исполнительный директор Chenot Palace Hotel Даниэль Бернард, в свою очередь, на форуме отметил, что сокращение числа рейсов со стороны AZAL может отрицательно сказаться на турпотоке в Азербайджан. «В этой сфере необходимо работать серьезно. Кроме этого, к сожалению, в аэропорту Габалы не обеспечивается надлежащий уровень услуг. Поэтому наши некоторые гости прибывают в Габалу на частных самолетах, но часть, вынуждена прибывать из Баку», - добавил Бернард.

Ф.Исазаде