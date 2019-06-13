AZAL нужно открывать рейсы по новым направлениям для увеличения турпотока в Азербайджан - Зенгстшмид

Главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид отмечает необходимость открытия ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) авиарейсов по новым направлениям для увеличения турпотока в страну.
«Хорошая новость, что иностранные авиакомпании открывают рейсы в Азербайджан. Но, закрытие ряда рейсов со стороны AZAL - плохая новость, так как мы вынуждены пересматривать наши планы по привлечению туристов в Азербайджан», - сказал Зенгстшмид в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.
По его мнению, поэтому важна заинтересованность AZAL в открытии рейсов по новым направлениям. «Закрытие рейса в Нью-Йорк (с октября 2019 года – ИФ) – это очень плохая новость. Но, мы понимаем позицию AZAL. Видимо это решение связано с большим интересом на рынки Индии и Азии», - добавил он.
Зенгстшмид подчеркнул положительный эффект от применения системы «электронная виза». «Электронная виза создает хорошие возможности. Наблюдается рост в статистических показателях, в частности, среди туристов из Азии и Ближнего Востока. Главная цель - удобство получения визы при въезде в страну. Но, если вы прибудете не в аэропорт имени Гейдара Алиева (в Баку – ИФ), а в другой погранично-пропускной пункт, вам визу не дадут. Эта процедура работает только в аэропорту. Поэтому есть возможности усовершенствования этой системы», - сказал он.
Исполнительный директор Chenot Palace Hotel Даниэль Бернард, в свою очередь, на форуме отметил, что сокращение числа рейсов со стороны AZAL может отрицательно сказаться на турпотоке в Азербайджан. «В этой сфере необходимо работать серьезно. Кроме этого, к сожалению, в аэропорту Габалы не обеспечивается надлежащий уровень услуг. Поэтому наши некоторые гости прибывают в Габалу на частных самолетах, но часть, вынуждена прибывать из Баку», - добавил Бернард.
Ф.Исазаде
Глава МИД Азербайджана рассказал Хану о ходе урегулирования нагорно-карабахского конфликта
ЕС вновь призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
Могерини заверила главу МИД Армении в содействии карабахскому урегулированию
Загрязнения нефтепродуктами после атаки на танкеры в Оманском заливе не зафиксировано - СМИ
Нефть сократила подъем после ухудшения ОПЕК оценки спроса, Brent на уровне $61,71 за баррель
В Пентагоне заподозрили Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
Генсек ООН серьезно встревожен инцидентом с двумя танкерами в Оманском заливе
Экс-директор ЦРУ обсудил в Киеве реформу оборонного сектора Украины
Комитет по разведке Палаты представителей вызвал для дачи показаний двух бывших соратников Трампа
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви