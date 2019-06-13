Omni World Holdings вложит $10 млн в развитие МСБ в Азербайджане

Компания «Omni World Holdings Ltd» (ОАЭ) инвестирует $10 млн в реализацию в Азербайджане проектов по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

«KOBIA и Omni World Holdings Ltd» 13 июня в Баку подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, компания из ОАЭ вложит $10 млн в проекты в Азербайджане», - отмечается в сообщении.

Меморандум подписали председатель правления KOBIA Орхан Мамедов и глава «Omni World Holdings Ltd» Эрик Альфред Сайер.

В частности, Omni World Holdings Ltd вложит средства в проекты в сферах туризма, АПК, информационных технологий и здравоохранения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСБ в Азербайджане, оказанию субъектам МСБ различные услуги.

Б.Рустамбеков