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Бизнес и законодательство 13.06.2019 17:44

Omni World Holdings вложит $10 млн в развитие МСБ в Азербайджане

Компания «Omni World Holdings Ltd» (ОАЭ) инвестирует $10 млн в реализацию в Азербайджане проектов по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

«KOBIA и Omni World Holdings Ltd» 13 июня в Баку подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, компания из ОАЭ вложит $10 млн в проекты в Азербайджане», - отмечается в сообщении.

Меморандум подписали председатель правления KOBIA Орхан Мамедов и глава «Omni World Holdings Ltd» Эрик Альфред Сайер.

В частности, Omni World Holdings Ltd вложит средства в проекты в сферах туризма, АПК, информационных технологий и здравоохранения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСБ в Азербайджане, оказанию субъектам МСБ различные услуги.

Б.Рустамбеков

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Тэги: KOBIA, OMNI, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]