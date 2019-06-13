Экс-директор ЦРУ обсудил в Киеве реформу оборонного сектора Украины

Член наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс встретился с бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом (David Petraeus) и экс-послом США Джоном Хербстом (John Herbst).

"Было приятно обменяться мнениями о реформе оборонного сектора Украины с генералом Дэвидом Петреусом и послом Джоном Хербстом. Много вызовов впереди!" - написал Абромавичюс в твиттере в четверг.

Он проиллюстрировал свой твит фотографией встречи с американскими гостями.

12 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичюса членом наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".