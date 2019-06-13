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СНГ 13.06.2019 20:25

Экс-директор ЦРУ обсудил в Киеве реформу оборонного сектора Украины

Член наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс встретился с бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом (David Petraeus) и экс-послом США Джоном Хербстом (John Herbst).

"Было приятно обменяться мнениями о реформе оборонного сектора Украины с генералом Дэвидом Петреусом и послом Джоном Хербстом. Много вызовов впереди!" - написал Абромавичюс в твиттере в четверг.

Он проиллюстрировал свой твит фотографией встречи с американскими гостями.

12 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичюса членом наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".

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Тэги: УКРАИНА, США, ОБОРОНПРОМ, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]