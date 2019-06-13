Комитет по разведке Палаты представителей вызвал для дачи показаний двух бывших соратников Трампа

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса направил повестки для дачи показаний в комитете - экс-советнику президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майклу Флинну, а также бывшему сотруднику предвыборной кампании Трампа Рику Гейтсу
"Комитет сообщил, что повестки направлены (Флинну и Гейтсу - ИФ) для передачи документов и дачи показаний относительно информации, которую они ранее предоставляли для составления доклада (спецпрокурора - ИФ) Роберта Мюллера", - сообщили в четверг местные СМИ.
Кроме того, в заявлении комитета говорится, что повестки, переданные бывшим соратникам Трампа, являются частью расследования "любых угроз из области контрразведки, возникающих из-за связей между гражданами США и российскими властями".
Повестки были направлены Флинну и Гейтсу после того, как они отказались в полной мере сотрудничать с Конгрессом, уточняют СМИ.
В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.
Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.
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