ЕС вновь призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зорабом Мкацаканяном вновь призвала стороны нагорно-карабахского конфликта к соблюдению режима прекращения огня.
"Этот конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании", - заявила она в четверг.
"ЕС продолжает выполнять посредническую роль", - добавила она.
Могерини также констатировала прогресс в сотрудничестве ЕС и Еревана.
"Сотрудничество ЕС и Армении значительно продвинулось, особенно в том, что касается введения норм ЕС в ряде секторов. Недавно Армения подготовила план действий, который мы обсудили сегодня", - заявила Могерини, отметив, что ЕС "продолжит оказывать техническое содействие реформам в Армении".
"ЕС уделяет особое внимание реформе в сфере юриспруденции. Она оказывает благоприятное воздействие на защиту прав человека, на деловое окружение, в частности на зарубежные инвестиции", - подчеркнула Могерини.
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