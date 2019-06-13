ЕС вновь призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зорабом Мкацаканяном вновь призвала стороны нагорно-карабахского конфликта к соблюдению режима прекращения огня.

"Этот конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании", - заявила она в четверг.

"ЕС продолжает выполнять посредническую роль", - добавила она.

Могерини также констатировала прогресс в сотрудничестве ЕС и Еревана.

"Сотрудничество ЕС и Армении значительно продвинулось, особенно в том, что касается введения норм ЕС в ряде секторов. Недавно Армения подготовила план действий, который мы обсудили сегодня", - заявила Могерини, отметив, что ЕС "продолжит оказывать техническое содействие реформам в Армении".

"ЕС уделяет особое внимание реформе в сфере юриспруденции. Она оказывает благоприятное воздействие на защиту прав человека, на деловое окружение, в частности на зарубежные инвестиции", - подчеркнула Могерини.