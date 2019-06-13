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Карабахский конфликт 13.06.2019 17:58

ЕС вновь призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зорабом Мкацаканяном вновь призвала стороны нагорно-карабахского конфликта к соблюдению режима прекращения огня.

"Этот конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании", - заявила она в четверг.

"ЕС продолжает выполнять посредническую роль", - добавила она.

Могерини также констатировала прогресс в сотрудничестве ЕС и Еревана.

"Сотрудничество ЕС и Армении значительно продвинулось, особенно в том, что касается введения норм ЕС в ряде секторов. Недавно Армения подготовила план действий, который мы обсудили сегодня", - заявила Могерини, отметив, что ЕС "продолжит оказывать техническое содействие реформам в Армении".

"ЕС уделяет особое внимание реформе в сфере юриспруденции. Она оказывает благоприятное воздействие на защиту прав человека, на деловое окружение, в частности на зарубежные инвестиции", - подчеркнула Могерини.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, АРМЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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