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Внешняя политика 13.06.2019 18:51

Глава МИД Азербайджана рассказал Хану о ходе урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и в рамках Восточного партнерства, говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

«В ходе встречи стороны обсудили существующие партнерские взаимоотношения между Азербайджаном и ЕС по многим направлениям, переговоры по новому двухстороннему соглашению, приоритеты партнерства и перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и в рамках Восточного партнерства», - отмечается в информации.

Мамедъяров проинформировал Хана о текущем состоянии переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе о последних встречах глав МИД Азербайджана и Армении, проведенных при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также о провокационных действиях армянских ВС.

«В ходе встречи отмечалась важность урегулирования конфликта и уважительного отношения стран друг к другу в рамках международно признанных границ для обеспечения устойчивого мира и стабильного развития в регионе», - говорится в информации.
Кроме того, стороны обсудили ряд других региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Н.Аббасова

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Тэги: ЕС, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]