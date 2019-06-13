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Дальнее зарубежье 13.06.2019 20:40

Генсек ООН серьезно встревожен инцидентом с двумя танкерами в Оманском заливе

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность в связи с появлением сообщений о нападениях на два танкера в районе Оманского залива.

"Мы глубоко обеспокоены инцидентом, произошедшим сегодня утром в Ормузском проливе. Я решительно осуждаю любые нападения на гражданские суда", - сказал он на заседании СБ ООН.

Генсек подчеркнул необходимость выяснить обстоятельства произошедшего и установить виновных.

"И если мир и не может себе что-то позволить, так это крупное столкновение в районе залива", - подчеркнул он.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.

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Тэги: ООН, БЛИЖВОСТОК, ТАНКЕРЫ, БЕСПОКОЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]