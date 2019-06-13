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СНГ 13.06.2019 21:59

Саакашвили включен в список своей партии "Рух новых сил" на выборах в Раду

В первую пятерку для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Рух новых сил" вошли: лидер партии Михаил Саакашвили, бывший зам генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

Эти фамилии озвучил лидер партии Саакашвили на брифинге в четверг в Киеве.

Ранее экс-президент Грузии заявлял, что не намерен участвовать в выборах в парламент и претендовать на государственные должности на Украине. Саакашвили вернулся на Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]