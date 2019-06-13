В первую пятерку для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Рух новых сил" вошли: лидер партии Михаил Саакашвили, бывший зам генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

Эти фамилии озвучил лидер партии Саакашвили на брифинге в четверг в Киеве.

Ранее экс-президент Грузии заявлял, что не намерен участвовать в выборах в парламент и претендовать на государственные должности на Украине. Саакашвили вернулся на Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.