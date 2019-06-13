Генсек ЛАГ призвал Совбез ООН к действиям в связи с терактами в Оманском заливе и ОАЭ

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что СБ ООН должен принять необходимые шаги в отношении тех, кто стоит за недавними нападениями в регионе.

"Хотел бы упомянуть недавние тревожные события - в частности, нападение на нефтяные танкеры в заливе 12 июня и нападение в самом центре ОАЭ с использованием баллистических ракет два дня назад", - сказал Ахмед Абуль Гейт, выступая на заседании Совбеза ООН в четверг.

"Эти опасные события должны заставить Совет Безопасности действовать в отношении тех, кто подрывает стабильность и безопасность в регионе", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что на прошедшем саммите ЛАГ лидеры арабских стран "осудили теракты в отношении нефтяных объектов и других объектов в Саудовской Аравии, а также нападения на коммерческие суда в территориальных водах ОАЭ".

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе, и в четверг утром там прогремели два взрыва.