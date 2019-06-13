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Генсек ЛАГ призвал Совбез ООН к действиям в связи с терактами в Оманском заливе и ОАЭ

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что СБ ООН должен принять необходимые шаги в отношении тех, кто стоит за недавними нападениями в регионе.

"Хотел бы упомянуть недавние тревожные события - в частности, нападение на нефтяные танкеры в заливе 12 июня и нападение в самом центре ОАЭ с использованием баллистических ракет два дня назад", - сказал Ахмед Абуль Гейт, выступая на заседании Совбеза ООН в четверг.

"Эти опасные события должны заставить Совет Безопасности действовать в отношении тех, кто подрывает стабильность и безопасность в регионе", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что на прошедшем саммите ЛАГ лидеры арабских стран "осудили теракты в отношении нефтяных объектов и других объектов в Саудовской Аравии, а также нападения на коммерческие суда в территориальных водах ОАЭ".

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе, и в четверг утром там прогремели два взрыва.

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Тэги: ЛАГ, ТАНКЕРЫ, АТАКИ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]