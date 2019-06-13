Нефть сократила подъем после ухудшения ОПЕК оценки спроса, Brent на уровне $61,71 за баррель

Цены на нефть сократили подъем на торгах в четверг вслед за ухудшением ОПЕК оценки роста спроса на нефть в 2019 году.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 в четверг составила $61,71 за баррель, что на $1,74 (2,9%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,6 (3,13%) - до $52,74 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $62,64 за баррель, WTI - до $53,45 за баррель на сообщения об атаках на два судна в Оманском заливе, вызвавших опасения перебоев в поставках топлива с Ближнего Востока.

"Участники рынка уже начали думать, что геополитические риски на Ближнем Востоке улеглись, но они снова возникли, увеличив премию за риск и опасения проблем с поставками", - цитирует Dow Jones главу отдела исследований в Sucden Financial Research Джорди Уилкс.

"В последние недели рынок находился в панике, опасаясь ослабления спроса на нефть, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Юджин Вайнберг. - Мы пытались понять, какой же фактор все-таки позволит прорвать плотину и спровоцировать подъем цен на нефть".

ОПЕК в четверг понизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,14 млн б/с, отметив, в частности, вялый спрос в странах ОЭСР. Таким образом, по оценкам ОПЕК, потребление нефти в этом году составит 99,86 млн б/с, не достигнув отметки в 100 млн б/с.