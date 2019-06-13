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Социум 13.06.2019 19:41

Первый вице-президент открыла новое здание детского приюта «Umid Yeri» в пос.Бина

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг приняла участие в церемонии открытия нового здания детского приюта «Umid Yeri» в поселке Бина Хазарского района Баку, сообщают официальные СМИ.

Приют был основан в 1997 году. Здесь живут лица до 18 лет. За время пребывания в приюте им предоставляется правовая, моральная, социальная и медицинская помощь, оказывается поддержка адаптации детей в общество и получению ими образования.

Двухэтажное здание учреждения рассчитано на 53 места. Новое здание позволило создать отделения для мальчиков, девочек и малолетних детей. Все комнаты оснащены современным оборудованием. В детском приюте созданы спальни, классные комнаты, кабинеты информатики, зоны развлечений и отдыха для эффективного проведения жителями своего досуга.

Строительство здания осуществил Фонд Гейдара Алиева.

Кроме того, первый вице-президент в четверг ознакомилась с условиями, созданными в Детской школе искусств номер 2 имени Вагифа Мустафазаде в Ясамальском районе Баку.

Школа действует с 1940 году как детская музыкальная школа номер 1. В 1985 году школе было присвоено имя Вагифа Мустафазаде. С 1988 года данное учебное заведение продолжило деятельность как Детская школа искусств номер 2, здесь открылись дополнительные отделения. В настоящее время в школе обучаются 385 учеников.

В здании школы до сих пор капитального ремонта не проводилось. Мехрибан Алиева дала указание о проведении в школе соответствующих ремонтно-восстановительных работ.

Н.Аббасова

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ПРИЮТ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]