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Дальнее зарубежье 13.06.2019 22:10

Инциденты с танкерами указывают на крайнюю необходимость сдержанности и деэскалации на Ближнем Востоке - постпред Франции при ООН

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр полагает, что сдержанность и деэскалация необходимы в политике сил, играющих значительную роль на Ближнем Востоке.

"Рост напряженности в регионе, как продемонстрировали новые инциденты с участием двух танкеров, вызывает глубокую обеспокоенность. Сдержанность и деэскалация необходимы, более чем когда-либо", - сказал он, выступая в СБ ООН.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе.

По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджейру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Bloomberg также сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ООН, БЛИЖВОСТОК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]