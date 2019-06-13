Инциденты с танкерами указывают на крайнюю необходимость сдержанности и деэскалации на Ближнем Востоке - постпред Франции при ООН

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр полагает, что сдержанность и деэскалация необходимы в политике сил, играющих значительную роль на Ближнем Востоке.

"Рост напряженности в регионе, как продемонстрировали новые инциденты с участием двух танкеров, вызывает глубокую обеспокоенность. Сдержанность и деэскалация необходимы, более чем когда-либо", - сказал он, выступая в СБ ООН.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе.

По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджейру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Bloomberg также сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.