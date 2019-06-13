Загрязнения нефтепродуктами после атаки на танкеры в Оманском заливе не зафиксировано - СМИ

Судоходная компания Frontline сообщила, что атака на нефтяной танкер Front Altair в Оманском заливе не привела к загрязнению воды нефтепродуктами, передают в четверг западные СМИ.

В руководстве Frontline также заявили, что грузовое судно Hyundai Dubai забрало экипаж танкера, после чего он был направлен в иранский порт Бандар-Аббас.

Экипаж состоял из 11 граждан РФ, одного гражданина Грузии, а также 11 граждан Филиппин, отмечают СМИ.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе.

По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджейру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Bloomberg также сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур.

СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.