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Регион 13.06.2019 20:03

Пресс-секретарь Эрдогана обещал "надлежащий ответ" на послание Шанахана по С-400

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын подверг критике послание и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана, посвященное покупке Анкары российских зенитных ракетных комплексов С-400.

"Это послание противоречит духу сотрудничества не только по своему стилю, но и по содержанию", - цитирует агентство "Анадолу" в четверг слова Калына.

Он отметил, что ранее обсудил по телефону это послание с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Турция надеется, что США откажутся от позиции по С-400, которая может нанести непоправимый урон двусторонним отношениям", - отметил он.

Калын также заявил, что Турция даст "надлежащий" ответ на это послание.

Ранее в четверг министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с Патриком Шанаханом. В ходе разговора турецкий министр раскритиковал неуместные, по его словам, формулировки, содержащиеся в послании Шанахана.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Шанахан предупредил Анкару в этом письме о готовности США полностью свернуть сотрудничество с ней по программе истребителей-бомбардировщиков F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских систем ПВО С-400.

В письме своему турецкому визави Шанахан также заявил, что покупка С-400 "подталкивает Турцию к чрезмерной стратегической и экономической зависимости от России и подорвет потенциал очень сильной турецкой оборонной промышленности".

При этом Шанахан предупредил, что у Турции еще есть время, "чтобы поменять позицию по С-400".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕСС/СЕКРЕТАРЬ, С/400, ПИСЬМО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]