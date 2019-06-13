ЕС уверен в своевременном завершении проекта ЮГК - Хан

Евросоюз уделяет особое внимание сотрудничеству с Азербайджаном и считает страну основным стратегическим партнером в энергосфере, заявил комиссар Директората по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Хан в ходе встречи в четверг текущее состояние и перспективы сотрудничества между Баку и Брюсселем, сообщает сайт главы государства.
Хан расценил Азербайджан как одну из ведущих стран-партнеров для ЕС и отметил, что Брюссель уделяет особое внимание сотрудничеству с Баку во всех областях. Комиссар также подчеркнул, что Азербайджан является основным стратегическим партнером Евросоюза в энергетической сфере, и выразил уверенность в завершении проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) в короткие сроки.
«Завершение переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС придаст серьезный импульс повышению сотрудничества на качественно новый уровень», - отметил Хан.
Комиссар также подчеркнул, что Азербайджан является важным транспортным коридором, соединяющим Европу с Евразийским пространством, и он является сторонником подписания и реализации соглашений и проектов в этой сфере.
Алиев в свою очередь заявил, что в Азербайджане проводится большая работа по диверсификации экономики и в этом направлении достигнуты хорошие результаты.
Стороны также обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, вопросы международной и региональной безопасности и отметили важность развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в области образования.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Общая стоимость проекта ЮГК оцениваются порядка $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии через Адриатическое море.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Н.Аббасова
Казахстан подтверждает готовность поставлять нефть в Белоруссию после согласования с Россией ее транзита
Германия приняла к сведению угрозы Трампа по "Северному потоку 2", но не меняет свою позицию - представитель властей
РФ, ЕК и Украина могут провести трехсторонние консультации по газу во второй половине сентября
Первый вице-президент открыла новое здание детского приюта «Umid Yeri» в пос.Бина
Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов
AZAL нужно открывать рейсы по новым направлениям для увеличения турпотока в Азербайджан - Зенгстшмид
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
США продлили еще на год санкции в отношении ряда белорусских чиновников
Франция опровергла слухи о просьбах Ирака заплатить деньги за выдачу ее граждан, воевавших за ИГ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви