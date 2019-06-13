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Внешняя политика 13.06.2019 21:04

ЕС уверен в своевременном завершении проекта ЮГК - Хан

Евросоюз уделяет особое внимание сотрудничеству с Азербайджаном и считает страну основным стратегическим партнером в энергосфере, заявил комиссар Директората по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Хан в ходе встречи в четверг текущее состояние и перспективы сотрудничества между Баку и Брюсселем, сообщает сайт главы государства.

Хан расценил Азербайджан как одну из ведущих стран-партнеров для ЕС и отметил, что Брюссель уделяет особое внимание сотрудничеству с Баку во всех областях. Комиссар также подчеркнул, что Азербайджан является основным стратегическим партнером Евросоюза в энергетической сфере, и выразил уверенность в завершении проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) в короткие сроки.

«Завершение переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС придаст серьезный импульс повышению сотрудничества на качественно новый уровень», - отметил Хан.

Комиссар также подчеркнул, что Азербайджан является важным транспортным коридором, соединяющим Европу с Евразийским пространством, и он является сторонником подписания и реализации соглашений и проектов в этой сфере.

Алиев в свою очередь заявил, что в Азербайджане проводится большая работа по диверсификации экономики и в этом направлении достигнуты хорошие результаты.

Стороны также обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, вопросы международной и региональной безопасности и отметили важность развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в области образования.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Общая стоимость проекта ЮГК оцениваются порядка $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии через Адриатическое море.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ЕС, ЮГК, МНЕНИЕ


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