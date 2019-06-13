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Финансы 13.06.2019 21:43

РФ и ЕС создают рабочую группу для перехода на рубли и евро в расчетах, в том числе за энергоносители

Россия и ЕС на фоне растущих трений в вопросах международной торговли с США создают орган, который будет продвигать использование в двусторонних расчетах собственных валют вместо доллара.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь Антона Силуанова Андрей Лавров, в четверг первый вице-премьер - министр финансов провел рабочую встречу с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

"В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты - рубли и евро. Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС. Для продолжения диалога в этом направлении Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займется выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро", - сказал Лавров.

По его словам, стороны "выразили надежду на интенсификацию экономического сотрудничества между Россией и ЕС, увеличение объемов товарооборота, а также успешную реализацию совместных инвестиционных проектов в различных отраслях".

В ходе встречи также обсуждался вопрос участия европейского бизнеса в реализации нацпроектов в РФ. Силуанов заверил Шефчовича в том, что Россия заинтересована в такого рода сотрудничестве, "и препятствий для участия иностранных компаний в национальных проектах нет", а также проинформировал собеседника "о предпринимаемых российским правительством мерах, направленных на улучшение инвестиционного климата в РФ", сообщил пресс-секретарь первого вице-премьера.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, РАСЧЕТЫ, ВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]