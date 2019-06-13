Посол КНР завершает дипломатическую миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посол КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа в связи с завершением его дипломатической деятельности.

«В ходе встречи стороны обсудили текущий уровень двухсторонних связей между странами, в том числе в сфере политики, торгово-экономического сотрудничества, туризма и в прочих областях», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники подчеркнули наличие потенциала для еще большего развития взаимодействия.

Мамедъяров пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.

Н.Аббасова