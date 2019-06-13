Посол КНР завершает дипломатическую миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посол КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа в связи с завершением его дипломатической деятельности.
«В ходе встречи стороны обсудили текущий уровень двухсторонних связей между странами, в том числе в сфере политики, торгово-экономического сотрудничества, туризма и в прочих областях», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Собеседники подчеркнули наличие потенциала для еще большего развития взаимодействия.
Мамедъяров пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.
Н.Аббасова
Казахстан подтверждает готовность поставлять нефть в Белоруссию после согласования с Россией ее транзита
Германия приняла к сведению угрозы Трампа по "Северному потоку 2", но не меняет свою позицию - представитель властей
РФ, ЕК и Украина могут провести трехсторонние консультации по газу во второй половине сентября
Первый вице-президент открыла новое здание детского приюта «Umid Yeri» в пос.Бина
Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов
AZAL нужно открывать рейсы по новым направлениям для увеличения турпотока в Азербайджан - Зенгстшмид
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
США продлили еще на год санкции в отношении ряда белорусских чиновников
Франция опровергла слухи о просьбах Ирака заплатить деньги за выдачу ее граждан, воевавших за ИГ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви