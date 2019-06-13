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Внешняя политика 13.06.2019 22:09

Посол КНР завершает дипломатическую миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посол КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа в связи с завершением его дипломатической деятельности.

«В ходе встречи стороны обсудили текущий уровень двухсторонних связей между странами, в том числе в сфере политики, торгово-экономического сотрудничества, туризма и в прочих областях», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники подчеркнули наличие потенциала для еще большего развития взаимодействия.

Мамедъяров пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.

Н.Аббасова

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Тэги: КНР, ПОСОЛ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]