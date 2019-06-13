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Регион 13.06.2019 22:16

Спасенные с танкера в Оманском заливе россияне поблагодарили иранскую сторону за гостеприимство

Россияне, которых в четверг спасли иранцы с борта одного из танкеров, предположительно атакованных в Оманском заливе, выразили благодарность иранской стороне за гостеприимство.

Видеозапись с россиянами показал иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

"Нас приняли великолепно, большое спасибо за гостеприимство. В больнице тоже было очень хорошо. Я удивлен, что все в порядке", - сообщил один из россиян на видеозаписи.

Всего на записи можно увидеть интервью с тремя российскими моряками. Они не называют своих имен, кроме одного из них, который представился Евгением. Он добавил, что является главным механиком.

Еще один россиянин назвался "старшим помощником".

Ранее моряки были доставлены в иранский порт Джаск.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

В Пентагоне заподозрили Иран в атаках на танкеры. По словам сотрудника Минобороны США, "весьма вероятно, что эти атаки совершил Иран".

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Тэги: ИРАН, ТАНКЕР, РОССИЯНЕ, ВИДЕОЗАПИСЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]